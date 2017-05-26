В.Рабинович: в Одессе 56 билбордов “За життя с Вадимом Рабиновичем” убрали по приказу сверху
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Народный депутат, глава подкомитета по права человека, лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович возмущен тем, что в Одессе заклеили его билборды. Об этом политик заявил на страничке в Facebook, передает УНН.
По словам народного депутата, к приезду президента в Одессе неизвестные заклеили билборды телепередачи “За життя з Вадимом Рабиновичем”.
“Приехал в Одессу, где меня ждало "приятное" известие. Сегодня перед прибытием в Одессу Петра Порошенко (естественно, ночью) 56 бигбордов "За життя с Вадимом Рабиновичем“ были заклеены по приказу сверху. Бигборд по пути следования кортежа из аэропорта был заклеен бодрыми и веселыми детьми, которые явно радуются жизни”, — написал парламентарий.
Политик пообещал подать в суд “на тех, кто это сделал, хотя прекрасно понимает, что это стрелочники”.
“Ведь на самом деле за спиной этой вопиющей глупости стоят те, кто погружают нас в пучину мракобесия, запрещая нам разговаривать, читать сайты, думать и видеть. Спасибо. Я думаю, что это бредоносное решение прибавит еще множество сторонников партии, тех, кто видит, что так дальше жить нельзя”, — заключил В.Рабинович.
Закончил лидер партии пост фразой: “Скажите, на этом фоне Янукович не начинает уже казаться демократом? Даже при нем такого не было”.
Напомним, что Вадим Рабинович требует проведения досрочных парламентских выборов, чтобы разрешить политический и экономический кризис в стране.