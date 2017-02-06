В.Рабінович: треба зупинити війну - і будувати сильну, багату і щасливу Україну

“Ніхто в Європі і в світі за нас або більше нас не буде піклуватися про Україну, ніхто не буде за неї боротися. З санкціями або без санкцій — нам потрібен мир на Донбасі, потрібно зупинити війну і щоб не гинули люди, нам потрібно відроджувати економіку, будувати сильну армію, будувати сильну, багату і, якщо хочете, щасливу країну. А зацікавлених в цій бійні, тих, хто на ній заробляє, хто краде під час неї треба гнати поганою мітлою, бо вони ведуть нас туди, звідки немає виходу — і вони це прекрасно розуміють. Нинішньої весни будьте дуже пильні, щоб ці паразити не втягнули нас в якусь історію, тому що їм просто відступати нікуди”, — заявив В.Рабінович.

Відповідаючи на питання телеглядачів народний депутат, також висловився за те, щоб у випадках особливо великого злодійства у воєнний час застосовувалася вища міра покарання.

“Я людина дуже демократична. Але в наших особливих умовах за злодійство і корупцію в особливо великих розмірах під час війни я б таку міру ввів, — красти в такий час, коли гинуть люди, гине країна, красти мішками і КамАЗами просто нелюдяно”, — наголосив В.Рабинович, додавши, що Україні слід посилювати свої позиції на міжнародній арені всіма доступними способами, в тому числі і поверненням ядерного статусу: “Дуже багато мене критикують з цього питання. Я знову змушений пояснити свою позицію. У нас немає армії, яка змогла б зараз перемогти ворога. Нам потрібна маленька, але динамічна і боєздатна армія з ядерною зброєю. Нас будуть сильно не любити при цьому, нас будуть лаяти, але краще бути нелюбими — але живими”.

Крім того лідер партії “За життя” закликав блокувати засідання Верховної Ради до тих пір, поки в залі не буде розглянуто і вирішено питання зниження тарифів на ЖКГ.

“Це принципове і стратегічне питання виживання країни. Нас вбивають тарифами, нас нищать відсутністю охорони здоров’я, нас виштовхують за кордон нефінансуванням науки і освіти. Якщо Рада в парламентсько-президентській республіці не в змозі розрубати цей гордіїв вузол, то вона не заслуговує існування, ще потрібно розганяти — і йти на нові вибори”, — резюмував В.Рабінович.