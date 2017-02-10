В.Рабінович: кримінальна відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок - демократичний крок

В.Рабінович пропонує карати президента, депутатів різних рівнів та мерів міст за невиконання передвиборних обіцянок. Проект передбачає кримінальну відповідальність на термін від 5 до 8 років. У тексті документа наголошується, що законопроект потрібно прийняти “з метою подолання кризового стану представницької демократії в Україні”.

“Подібний прецедент відбувається на наших очах в Греції, де екс-прем’єр-міністру країни пред’явлено звинувачення в невиконанні передвиборних обіцянок, — і йому загрожує тюремний термін за це. Таку практику вважаю дуже корисною і для України. У нас всі 25 років незалежності країни відбувається обман виборців, народ водять за ніс і обкрадають, а ми весь час ходимо по колу і тасуємо ті ж, вже краплені, карти. Кримінальна відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок — прогресивний, демократичний крок”, — вважає В.Рабінович.