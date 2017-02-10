В.Рабинович: уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний - демократический шаг

В.Рабинович предлагает наказывать президента, депутатов различных уровней и мэров городов за невыполнение предвыборных обещаний. Проект предусматривает уголовную ответственность на срок от 5 до 8 лет. В тексте документа отмечается, что законопроект нужно принять "с целью преодоления кризисного состояния представительной демократии в Украине".

"Подобный прецедент происходит на наших глазах в Греции, где экс-премьер-министру страны предъявлено обвинение в невыполнении предвыборных обещаний, - и ему грозит тюремный срок за это. Такую практику считаю очень полезной и для Украины. У нас все 25 лет независимости страны происходит обман избирателей, народ водят за нос и обворовывают, а мы все время ходим по кругу и тасуем те же, уже крапленые, карты. Уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний - прогрессивный, демократический шаг ", - считает В.Рабинович.