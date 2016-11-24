В.Путін зустрінеться із главою ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно в Москві 25 листопада, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Дж.Інфантіно прибуде в Росію для участі в жеребкуванні Кубка конфедерацій 2017 року, що пройде у Казані 26 листопада.
Раніше Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив з пропозицією щодо розширення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу до 48 національних команд.