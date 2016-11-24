В.Путин встретится с главой ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Москве 25 ноября, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Дж.Инфантино прибудет в Россию для участия в жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в Казани 26 ноября.
Ранее Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с предложением о расширении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 национальных команд.