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В.Путін зняв обмеження на роботу громадян Туреччини в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав Указ “Про скасування деяких спеціальних економічних заходів щодо Турецької Республіки”, який дозволяє громадянам Туреччини відвідувати РФ за спільною згодою сторін.  Про це повідомляється на сайті Кремля, передає УНН.

В.Путін зняв обмеження на роботу громадян Туреччини в РФ

Згідно до положення, підписаного В.Путіним, від 28 листопада 2015 року були внесені такі зміни: “підпункти “б” та “в” пункту 1 визнати такими, що втратили силу,” — йдеться в указі.

Так, пункт “б” указу “Про спеціальні економічні заходи”, який вводив обмеження на виконання окремих видів робіт або послуг на території Росії з переліку, визначеного Урядом Росії. Пункт “в” указу, який вводив заборону на найм працівників з числа громадян Туреччини для роботодавців, які не включені до переліку, який визначається урядом РФ — втратили силу.

Також зазначається, що пункт два указу доповнений словами: “громадяни Турецької Республіки, які є членами екіпажів повітряних суден Турецької Республіки, а також громадяни Турецької Республіки, що мають дійсні службові паспорти і направляються в Російську Федерацію в короткострокові відрядження, в тому числі в дипломатичні представництва і консульські установи Турецької Республіки, що знаходяться на території Російської Федерації, і членів їх сімей за умови прийняття Турецькою Республікою на основі принципу взаємності аналогічних заходів стосовно громадян Російської Федерації, що мають дійсні службові паспорти”.

На офіційному сайті Кремля повідомили, що указ вступає в силу з дня його офіційного опублікування.

Як повідомляв УНН, Туреччина зняла обмеження на ввезення пшениці з Росії.

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