В.Путин снял ограничения на работу граждан Турции в РФ

Согласно положению, подписанного Путиным, от 28 ноября 2015 были внесены следующие изменения: "подпункты" б "и" в "пункта 1 признать утратившими силу", - говорится в указе.

Так, пункт "б" указа "О специальных экономических мерах", который вводил ограничения на выполнение отдельных видов работ или услуг на территории России по перечню, определяемому Правительством России. Пункт "в" указа, который вводил запрет на наем работников из числа граждан Турции для работодателей, которые не включены в перечень, определяемый правительством РФ - утратили силу.



Также отмечается, что пункт два указа дополнен словами: "граждане Турецкой Республики, являющиеся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждане Турецкой Республики, имеющие действительные служебные паспорта и направляются в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящихся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных с ходов в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта ".



На официальном сайте Кремля сообщили, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал УНН, Турция сняла ограничения на ввоз пшеницы из России.