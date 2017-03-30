В.Путін згадав Майдан у відповідь на питання про затримання в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання про затримання активістів 26 березня, нагадав, що антикорупційні протести призвели до “перевороту в Україні” у 2014 році. Він також згадав події “арабської весни”, виступаючи на форумі “Арктика — територія діалогу”, передає УНН з посиланням на Meduza.
“Вважаю неправильним, якщо якісь політичні сили намагаються використати це не для поліпшення ситуації, а для "саморозкручування“ напередодні політичних подій, в тому числі виборних кампаній всередині країни”, — зауважив В.Путін, не називаючи конкретних імен.
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За його словами, Росія послідовно виступає за боротьбу з корупцією, яка “є досить серйозною проблемою і для нас, і для інших країн”. “Ми це робимо, люди в країні це бачать”, — додав президент Росії.
В.Путін також нагадав, що Захід критикує російські затримання “на тлі розправ поліції” у себе. У приклад він навів паризькі демонстрації після того, як поліцейський в ході рейду застрелив француза китайського походження.
Нагадаємо, 26 березня в Москві під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.