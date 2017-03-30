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В.Путин вспомнил Майдан в ответ на вопрос о задержании в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о задержании активистов 26 марта, напомнил, что антикоррупционные протесты привели к "перевороту в Украине" в 2014 году. Он также вспомнил события "арабской весны", выступая на форуме "Арктика - территория диалога", передает УНН со ссылкой на Meduza.

"Считаю неправильным, если какие-то политические силы пытаются использовать это для улучшения ситуации, а для "самораскрутки" накануне политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - отметил В.Путин, не называя конкретных имен.

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По его словам, Россия последовательно выступает за борьбу с коррупцией, которая "является достаточно серьезной проблемой и для нас, и для других стран". "Мы это делаем, люди в стране это видят", - добавил президент России.

В.Путин напомнил, что Запад критикует российские задержания "на фоне расправ полиции" в себя. В пример он привел парижские демонстрации после того, как полицейский в ходе рейда застрелил француза китайского происхождения.

Напомним, 26 марта в Москве во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1 тыс. 30 человек.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Российского оппозиционера А.Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию акции в Москве.

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