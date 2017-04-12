Рівень довіри між Москвою і Вашингтоном деградував – В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що рівень довіри між Москвою і Вашингтоном зараз нижчий, ніж під час президентства Барака Обами. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна сказати, що відносини між країнами в період правління президента США Дональда Трампа стали ще гіршими, ніж за його попередника, В.Путін підтвердив, що рівень довіри дійсно знизився.
“Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо на військовому рівні, він не став кращим, а швидше за все, деградував”, — сказав російський президент.
Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію в причетності до можливого використання сирійськими урядовими силами хімічної зброї.
У відповідь на дії сирійської влади Сполучені Штати завдали ракетного удару по військово-повітряній базі в Сирії. В.Путін назвав це “агресією проти суверенної держави під надуманим приводом”.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Д.Трамп обмірковує можливість посилення санкцій проти Росії.