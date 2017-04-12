Уровень доверия между Москвой и Вашингтоном деградировал – В.Путин

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что отношения между странами в период правления президента США Дональда Трампа стали еще хуже, чем при его предшественнике, В.Путин подтвердил, что уровень доверия действительно снизился.

“Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал”, — сказал российский президент.



Напомним, ранее США обвинили Россию в причастности к возможному использованию сирийскими правительственными силами химического оружия.

В ответ на действия сирийских властей Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии. В.Путин назвал это “агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом”.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Д.Трамп обдумывает возможность усиления санкций против России.