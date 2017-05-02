В.Путін заявив про продовження роботи нормандського формату

"Ми з пані Меркель знаходимося в постійному контакті і з іншими учасниками нормандського формату. Як ви знаєте, остання телефонна розмова в цьому форматі відбулася 17 квітня. Нормандская четвірка повинна і надалі активно займатися врегулюванням української "кризи". Тобто робота в цьому форматі буде продовжена і після президентських виборів у Франції, про що ми і домовилися в останній телефонній розмові", - заявив В.Путін

Він підкреслив, що РФ і ФРН у вівторок "знову підтвердили необхідність неухильного виконання сторонами мінських домовленостей".

"Погодились, що в числі головних завдань має бути розведення сил і засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли, налагодити прямий діалог між Києвом і "невизнаними республіками", законодавчо закріпити особливий статус регіонів і на цій основі провести там вибори", - зазначив В.Путін.

Як повідомляв УНН, А.Меркель спробує відновити діалог з В.Путіним.