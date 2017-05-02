В.Путин заявил о продолжении работы нормандского формата

"Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата. Как вы знаете, последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. Нормандская четверка должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского "кризиса". То есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", - заявил В.Путин

Он подчеркнул, что РФ и ФРГ во вторник "подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей".

"Согласились, что в числе главных задач должно быть разведения сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и "непризнанными республиками", законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", - отметил В.Путин.

Как сообщал УНН, А.Меркель попытается возобновить диалог с Путиным.