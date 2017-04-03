В.Путін: теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро в Санкт-Петербурзі у Росії. Про це повідомив президент РФ Володимир Путін у понеділок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Розглядаються всі варіанти причини вибухів, включаючи теракт, побутову та кримінальну версію", - цитує В.Путіна видання.
"Міська влада, якщо буде потрібно, і федеральна, вживатиме усіх необхідних заходів для того, щоб надати підтримку сім'ям загиблих і постраждалим", - сказав В.Путін.
Як зазначається, президент РФ обговорив з директором ФСБ ситуацію в метро.
Вказано, що після вибуху в петербурзькому метрополітені всі станції метро у місті закриті на вхід і вихід.
За даними видання, влада Петербурга повідомила про 50 поранених. Повідомляється, що серед поранених, ймовірно, є діти.
Національний антитерористичний комітет (НАК) у РФ підтвердив інформацію про загиблих і поранених.
Також вказано, що на місці події працює слідча група. Відкрито кримінальну справу.
Нагадаємо, вибух стався на двох станціях метро Санкт-Петербурга.
Вибухові пристрої були саморобними і невеликої потужності, повідомило джерело видання.