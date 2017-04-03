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В.Путін: теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро в Санкт-Петербурзі

В.Путін: теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро в Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

 • 9742 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро в Санкт-Петербурзі у Росії. Про це повідомив президент РФ Володимир Путін у понеділок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Розглядаються всі варіанти причини вибухів, включаючи теракт, побутову та кримінальну версію", - цитує В.Путіна видання.

"Міська влада, якщо буде потрібно, і федеральна, вживатиме усіх необхідних заходів для того, щоб надати підтримку сім'ям загиблих і постраждалим", - сказав В.Путін.

Як зазначається, президент РФ обговорив з директором ФСБ ситуацію в метро.

Вказано, що після вибуху в петербурзькому метрополітені всі станції метро у місті закриті на вхід і вихід.

За даними видання, влада Петербурга повідомила про 50 поранених. Повідомляється, що серед поранених, ймовірно, є діти.

Національний антитерористичний комітет (НАК) у РФ підтвердив інформацію про загиблих і поранених.

Також вказано, що на місці події працює слідча група. Відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, вибух стався на двох станціях метро Санкт-Петербурга.

Вибухові пристрої були саморобними і невеликої потужності, повідомило джерело видання.

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