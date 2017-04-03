В.Путин: теракт рассматривается среди версий причины взрывов в метро в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Теракт рассматривается среди версий причины взрывов в метро в Санкт-Петербурге в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и уголовную версию", - цитирует В.Путина издание.
"Городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - сказал В.Путин.
Как отмечается, президент РФ обсудил с директором ФСБ ситуацию в метро.
Указано, что после взрыва в петербургском метрополитене все станции метро в городе закрыты на вход и выход.
По данным издания, власти Петербурга сообщили о 50 раненых. Сообщается, что среди раненых, вероятно, есть дети.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) в РФ подтвердил информацию о погибших и раненых.
Также указано, что на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, взрыв произошел на двух станциях метро Санкт-Петербурга.
Взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности, сообщил источник издания.