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В.Путин: теракт рассматривается среди версий причины взрывов в метро в Санкт-Петербурге

В.Путин: теракт рассматривается среди версий причины взрывов в метро в Санкт-Петербурге

Киев  •  УНН

 • 9734 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Теракт рассматривается среди версий причины взрывов в метро в Санкт-Петербурге в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и уголовную версию", - цитирует В.Путина издание.

"Городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - сказал В.Путин.

Как отмечается, президент РФ обсудил с директором ФСБ ситуацию в метро.

Указано, что после взрыва в петербургском метрополитене все станции метро в городе закрыты на вход и выход.

По данным издания, власти Петербурга сообщили о 50 раненых. Сообщается, что среди раненых, вероятно, есть дети.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в РФ подтвердил информацию о погибших и раненых.

Также указано, что на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, взрыв произошел на двух станциях метро Санкт-Петербурга.

Взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности, сообщил источник издания.

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