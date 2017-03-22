В.Путін: Росія готова продовжити співпрацю з Україною як з тразитером
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що проект "Північного потоку" не спрямований проти інших країн, Росія готова до взаємодії з іншими партнерами, в тому числі з Україною, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Цей проект не спрямований проти наших партнерів, в тому числі й українських. Ми готові продовжувати відносини з усіма нашими партнерами, в тому числі з Україною в якості транзитера", - заявив В.Путін.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" припустили, що можуть стати власником "Північних потоків" в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмі.
Як повідомляв УНН, головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що загальна сума позивних вимог російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. - до 80 млрд дол.