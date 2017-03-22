В.Путин: Россия готова продолжить сотрудничество с Украиной как с тразитером

"Этот проект не направлен против наших партнеров, в том числе и украинских. Мы готовы продолжать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе с Украиной в качестве транзитера", - заявил В.Путин.

Напомним, в "Нафтогазе" предположили, что могут стать владельцем "Северного потока" в случае проигрыша "Газпрома" в Стокгольме.

Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.