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В.Путин: Россия готова продолжить сотрудничество с Украиной как с тразитером

В.Путин: Россия готова продолжить сотрудничество с Украиной как с тразитером

Киев • УНН

 • 8435 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проект "Северного потока" не направлен против других стран, Россия готова к взаимодействию с другими партнерами, в том числе с Украиной, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Этот проект не направлен против наших партнеров, в том числе и украинских. Мы готовы продолжать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе с Украиной в качестве транзитера", - заявил В.Путин.

Напомним, в "Нафтогазе" предположили, что могут стать владельцем "Северного потока" в случае проигрыша "Газпрома" в Стокгольме.

Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.

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