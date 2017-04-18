В.Путін і П.Порошенко поговорили по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом та Президентом України Петром Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Лідери країн „нормандської четвірки“ знову підтвердили прихильність до виконання Мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання”, — йдеться в повідомленні.
Також прес-служба повідомила, що вони вітали домовленість про відновлення пасхального перемир’я, досягнуту під час засідання Контактної групи 29 березня, і підкреслили важливість її суворого дотримання.
“Лідери закликали активізувати роботу щодо вирішення проблеми обміну утримуваних осіб за формулою” всіх на всіх “. Висловлено співчуття у зв’язку з випадками погроз стосовно Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ”, - зазначено в повідомленні.