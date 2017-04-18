В.Путин і П.Порошенко поговорили по телефону

“Лидеры стран „нормандской четверки“ вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования”, — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения.

“Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле “всех на всех”. Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — указано в сообщении.