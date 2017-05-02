В Кремлі підтвердили телефонну розмову В.Путіна з Д.Трампом

"Розмову підтверджуємо", - сказав Д.Пєсков.

Раніше Білий дім повідомив, що в графіку президента США на 2 травня є телефонна розмова з російським лідером, планується обговорення сирійського кризи.

Як повідомляв УНН, В.Путін і А.Меркель під час зустрічі в Сочі обговорять ситуацію в Україні.