В Кремлі підтвердили телефонну розмову В.Путіна з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це РІА Новини повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.
"Розмову підтверджуємо", - сказав Д.Пєсков.
Раніше Білий дім повідомив, що в графіку президента США на 2 травня є телефонна розмова з російським лідером, планується обговорення сирійського кризи.
Як повідомляв УНН, В.Путін і А.Меркель під час зустрічі в Сочі обговорять ситуацію в Україні.