В Кремле подтвердили телефонный разговор В.Путина с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.
"Разговор подтверждаем", - сказал Д.Песков.
Ранее Белый дом сообщил, что в графике президента США на 2 мая является телефонный разговор с российским лидером, планируется обсуждение сирийского кризиса.
Как сообщал УНН, В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине.