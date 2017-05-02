В Кремле подтвердили телефонный разговор В.Путина с Д.Трампом

"Разговор подтверждаем", - сказал Д.Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что в графике президента США на 2 мая является телефонный разговор с российским лидером, планируется обсуждение сирийского кризиса.

Как сообщал УНН, В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине.