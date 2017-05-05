В.Путін прокоментував ситуацію з геями в Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій поговорити з генпрокурором і керівником МВС про ситуацію з правами геїв в Чечні, передає УНН із посиланням на ВВС Україна.
"Я переговорю з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, з тим щоб вони вас підтримали у тій темі, яку ви порушили зараз, за відомою інформацією або за чутками, можна сказати, про те, що відбувається у нас на Північному Кавказі з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. Це само собою зрозуміло", - заявив В.Путін.
Як зазначає видання, на початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в ході переговорів з Володимиром Путіним вона попросила його вплинути для дотримання прав гомосексуалів в Чечні. Тоді В.Путін цю тему не коментував.
Т.Москалькова попросила Путіна дати "доручення, можливо, про створення міжвідомчої робочої групи, яка могла б тут, у центральній частині, а не на території Чечні, приймати звернення від громадян, якщо такі будуть".
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Вона пояснила, що перевірка ускладнена тим, що постраждалі люди не готові назвати своє ім'я.