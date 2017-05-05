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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Путин прокомментировал ситуацию с геями в Чечне

Киев • УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации из правами геев в Чечне, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

В.Путин прокомментировал ситуацию с геями в Чечне

"Я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, для того чтобы они вас поддержали в той теме, которую вы затронули сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется", - заявил В.Путин.

Как отмечает издание, в начале недели канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным она попросила его повлиять для соблюдения прав гомосексуалов в Чечне. Тогда В.Путин эту тему не комментировал.

Т.Москалькова попросила Путина дать "поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если такие будут".

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Она пояснила, что проверка затруднена тем, что пострадавшие люди не готовы назвать свое имя.

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