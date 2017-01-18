В.Путін проінформував А.Меркель та Ф.Олланда про підготовку до припинення вогню в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом та проінформував їх про кроки по реалізації угоди при припинення вогню в Сирії та щодо підготовки до зустрічі в Астані з 23 січня по сирійському питанню, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"В.Путін інформував співрозмовників про кроки щодо реалізації російсько-турецько-іранських домовленостей про припинення вогню в Сирії і підготовку наміченої на 23 січня зустрічі за участю представників офіційного Дамаска і опозиції в Астані",- йдеться вповідомленні.
Як повідомляв УНН, В.Путін обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом виконання мінських угод.