В.Путін проінформував А.Меркель та Ф.Олланда про підготовку до припинення вогню в Сирії

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом та проінформував їх про кроки по реалізації угоди при припинення вогню в Сирії та щодо підготовки до зустрічі в Астані з 23 січня по сирійському питанню, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.