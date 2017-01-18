В.Путин проинформировал А.Меркель и Ф.Олланда о подготовке к прекращению огня в Сирии

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Франсуа Олландом и проинформировал их о шагах по реализации соглашения о прекращении огня в Сирии и о подготовке к встрече в Астане с 23 января по сирийскому вопросу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.