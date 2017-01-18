В.Путин проинформировал А.Меркель и Ф.Олланда о подготовке к прекращению огня в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Франсуа Олландом и проинформировал их о шагах по реализации соглашения о прекращении огня в Сирии и о подготовке к встрече в Астане с 23 января по сирийскому вопросу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В.Путин проинформировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции в Астане", - говорится в сообщениях.
Как сообщал УНН, В.Путин обсудил с А.Меркель и Ф.Олландом выполнение минских соглашений.