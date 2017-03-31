В.Путін про долю О.Сенцова відповів ще в грудні - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Кремлі прокоментували слова лаурета російської національної кінематографічної премії “Ніка” режисера Олександра Сокурова з приводу долі засудженого за “тероризм” українця Олега Сенцова, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“На питання режисера Олександра Сокурова з приводу долі засудженого за тероризм українця Олега Сенцова президент відповів ще в грудні, заявив прес-секретар РФ Дмитро Пєсков,” — йдеться в повідомленні.
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Тоді глава Росії заявив, що “українця засудили не за творчість, а за те, що він присвятив себе терористичної діяльності”. За словами президента, для звільнення О.Сенцова потрібно, щоб “дозріли” певні умови.
Нагадаємо, О.Сокуров зі сцени на церемонії нагородження “Ніка” нагадав про засудженого в РФ на 20 років за тероризм українського режисера Олега Сенцова і про обіцянку президента Володимира Путіна втрутитися в цю історію.
Нагадаємо, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.