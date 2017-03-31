В.Путин о судьбе О.Сенцова ответил еще в декабре - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кремле прокомментировали слова лаурета российской национальной кинематографической премии "Ника" режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за "терроризм" Украинская Олега Сенцова, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На вопрос режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм Украинский Олега Сенцова президент ответил еще в декабре, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акция в поддержку О.Сенцова устроили в Киеве на фестивале Docudays UA
Тогда глава России заявил, что "Украинская осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности". По словам президента, для освобождения О.Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.
Напомним, О.Сокуров со сцены на церемонии награждения "Ника" напомнил о осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и об обещании президента Владимира Путина вмешаться в эту историю.
Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.