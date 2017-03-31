В.Путин о судьбе О.Сенцова ответил еще в декабре - Д.Песков

"На вопрос режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм Украинский Олега Сенцова президент ответил еще в декабре, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.

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Тогда глава России заявил, что "Украинская осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности". По словам президента, для освобождения О.Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

Напомним, О.Сокуров со сцены на церемонии награждения "Ника" напомнил о осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и об обещании президента Владимира Путина вмешаться в эту историю.

Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.