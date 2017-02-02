В.Путін про Авдіївку: Україна намагається подати себе “жертвою агресії”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що одна з причин загострення ситуації на Донбасі полягає в тому, що Україна намагається представити себе “жертвою агресії” в очах міжнародної спільноти. Про це він заявив на прес-конференції в Будапешті після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Перша причина полягає в тому, що українському керівництву сьогодні потрібні гроші, гроші найкраще вибивати з Євросоюзу, окремих країн Європи, зі Сполучених Штатів Америки і з міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе жертвою агресії”, — заявив В.Путін.
При цьому він заявив, що загострення ситуації на Донбасі спровокували з української сторони.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.