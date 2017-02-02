В.Путин про Авдеевку: Украина пытается представить себя "жертвой агрессии"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин заявляет, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше выбивать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии", - заявил В.Путин.
При этом он заявил, что обострение ситуации на Донбассе спровоцировали с украинской стороны.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако их обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.