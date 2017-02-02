В.Путін призначив нового прокурора окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призначення нового прокурора окупованого Криму Олега Камшилова. Відповідний указ розміщений на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.
В указі, зокрема, зазначається, що О.Камшилов призначений на 5-річний термін.
Зазначимо, що раніше прокурором була Н.Поклонська. В.Путін звільнив Н.Поклонську з посади прокурора Криму 7 жовтня 2016 року.
Нагадаємо, 28 грудня в окупованому Криму “державна рада” погодила подання генерального прокурора РФ про призначення колишнього першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова на посаду “прокурора Криму”.
Як повідомляв УНН, В.Путін звільнив з посад 16 генералів.