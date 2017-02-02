В.Путин назначил нового прокурора оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора оккупированного Крыма Олега Камшилова. Соответствующий указ размещен на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН.
В указе, в частности, отмечается, что О.Камшилов назначен на 5-летний срок.
Отметим, что ранее прокурором была Н.Поклонская. В.Путин освободил Н.Поклонскую с должности прокурора Крыма 7 октября 2016 года.
Напомним, 28 декабря в оккупированном Крыму "государственный совет" согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении бывшего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность "прокурора Крыма".
Как сообщал УНН, В.Путин освободил от должностей 16 генералов.