В.Путін порівняв себе з морським ангелом

Так, на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства В.Путін порівняв свою роботу з поїданням морськими ангелами морських чортів.

Заодно він розпитав начальника водолазної служби Біломорсько біологічної станції МГУ Олександра Семенова про особливості харчової поведінки медуз.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін на засіданні військово-промислової комісії заявив, що припинення з Києвом військово-технічного співробітництва з Москвою призвело до створення в Росії цілої нової галузі виробництва.