Так, на заседании попечительского совета Русского географического общества Путин сравнил свою работу с поеданием морскими ангелами морских чертей.

При этом он расспросил начальника водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александра Семенова об особенностях пищевого поведения медуз.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что прекращение с Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой привело к созданию в России целой новой отрасли производства.