В.Путін підписав закон про заборону називати дітей цифрами і лайливими словами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який забороняє при реєстрації імені дитини використовувати цифри, лайливі слова, розділові знаки і посади, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Закон, який прийнятий Держдумою і схвалений Радою Федерації, вносить до Сімейного кодексу положення про те, що при виборі імені для дитини не допускається використання цифр, буквенно-цифрових позначень, символів і знаків, які не є буквами (за винятком дефіса), а також лайливих слів, вказівок на ранги, посади або титули.
У законі “Про акти громадянського стану” законодавці встановили заборону на реєстрацію таких імен. Ім’я дитини буде записуватися за згодою батьків.
Крім того, закон встановлює, що прізвище дитини визначається прізвищем батьків. За їх згодою дитина може отримати прізвище батька, матері або подвійне прізвище, утворене з слів, з’єднаних дефісом.
Як повідомляв УНН, перелік небажаних імен для дітей опублікували у Польщі.