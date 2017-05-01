В.Путин подписал закон о запрете называть детей цифрами и бранными словами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Закон, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вносит в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и знаков, которые не являются буквами (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.
В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели установили запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться с согласия родителей.
Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. С их согласия ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованное из слов, соединенных дефисом.
Как сообщал УНН, перечень нежелательных имен для детей опубликовали в Польше.