В.Путін особисто вручив російський паспорт актору С.Сігалу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін вручив російський паспорт американському актору Стівену Сігалу, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
На зустрічі з актором президент РФ сказав, що цей намір вони вже обговорювали раніше.
“З самого початку ми говорили про те, що, якщо це станеться, це буде абсолютно деполітизованим актом”, — зазначив С.Сігал.
Путін додав, що наявність російського громадянства полегшить американському актору як реалізацію його професійних планів, так і спілкування з друзями в Росії.
При цьому російський президент додав, що “це маленький, але все-таки жест і, може бути, ознака поступової нормалізації наших міждержавних відносин”.
На прохання В.Путіна С.Сігал поставив свій підпис на першій сторінці російського паспорта.
“Спасибо большое”, — відповів президенту по-російськи С.Сігал.
Він заявив, що для нього є великою честю перебувати у Кремлі на особистій зустрічі з президентом Росії.
Раніше повідомлялося, що Стівен Сігал зустрінеться з Путіним і отримає російський паспорт.