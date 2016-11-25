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В.Путин лично вручил российский паспорт актеру С.Сигалу

Киев • УНН

 • 11961 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин вручил российский паспорт американскому актеру Стивену Сигалу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В.Путин лично вручил российский паспорт актеру С.Сигалу

На встрече с актером президент РФ сказал, что это намерение они уже обсуждали ранее.

"С самого начала мы говорили о том, что, если это произойдет, это будет абсолютно деполитизированным актом", - отметил С.Сигал.

В.Путин добавил, что наличие российского гражданства облегчит американскому актеру как реализацию его профессиональных планов, так и общение с друзьями в России.

При этом российский президент добавил, что "это маленький, но все же жест и, может быть, признак постепенной нормализации наших межгосударственных отношений".

По просьбе В.Путина С.Сигал поставил свою подпись на первой странице российского паспорта.

"Спасибо большое", - ответил президенту по-русски С.Сигал.

Он заявил, что для него большая честь находиться в Кремле на личной встрече с президентом России.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал встретится с В.Путиным и получит российский паспорт.

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