В.Путін не виключив, що Росія подасть заявку на проведення Олімпійських ігор 2028

"Я б говорив про Росію взагалі, а не тільки про Москву. Не тільки столиця нашої країни, але ряд інших міст потенційно готові провести літню Олімпіаду. Є Сочі, звичайно, але ще є Санкт-Петербург, можливо, Казань. Ми не збираємося поки робити ніяких конкретних заяв...але я не виключаю, що Росія прийме рішення брати участь в боротьбі за право прийняти у себе Олімпіаду", - заявив В.Путін, відповідаючи на питання британського журналіста, автора "Офіційної історії Олімпійських ігор і МОК" Девіда Міллера.

Як повідомляв УНН, Будапешт відкликав заявку на проведення літньої Олімпіади-2024.