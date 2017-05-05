В.Путин не исключил, что Россия подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2028
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я бы говорил о России вообще, а не только о Москве. Не только столица нашей страны, но ряд других городов потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду. Есть Сочи, конечно, но еще Санкт-Петербург, возможно, Казань. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений ... но я не исключаю, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду", - заявил В.Путин, отвечая на вопрос британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера.
Как сообщал УНН, Будапешт отозвал заявку на проведение летней Олимпиады-2024.