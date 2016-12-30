В.Путін не привітав з Новим роком П.Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Російської Федерації офіційно привітав з наступаючим Новим роком та Різдвом глав держав та урядів світу, однак не привітав Президента України Петра Порошенка. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля, передає УНН.
Серед світових лідерів, яким В.Путін адресував свої привітання є президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, президент Республіки Молдова Ігор Додон, а також Папу Римського Франциска, королеву Великобританії Єлизавету, канцлер ФРН Ангела Меркель, а також новообраного президента США Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, В.Путін привітав Б.Обаму з Новим роком.