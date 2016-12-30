В.Путин не поздравил с Новым годом П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Российской Федерации официально поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав государств и правительств мира, однако не поздравил Президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает УНН.
Среди мировых лидеров, которым В.Путин адресовал свои поздравления есть президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Молдова Игорь Додон, а также Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также новоизбранный президента США Дональд Трамп .
Как сообщал УНН, В.Путин поздравил Б.Обаму с Новым годом .