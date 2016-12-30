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12 марта, 19:49 • 109202 просмотра

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12 марта, 15:33 • 142492 просмотра

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12 марта, 14:19 • 121430 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118232 просмотра

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12 марта, 08:46 • 115930 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122504 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144762 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Путин не поздравил с Новым годом П.Порошенко

В.Путин не поздравил с Новым годом П.Порошенко

Киев • УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Российской Федерации официально поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав государств и правительств мира, однако не поздравил Президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает УНН.

Среди мировых лидеров, которым В.Путин адресовал свои поздравления есть президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Молдова Игорь Додон, а также Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также новоизбранный президента США Дональд  Трамп .

Как сообщал УНН, В.Путин поздравил Б.Обаму с Новым годом .

Украинские Национальные Новости

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