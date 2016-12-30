В.Путін назвав нові санкції США проти Росії провокаційними
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін назвав нові санкції США проти Росії провокаційними та спрямованими на підрив російсько-американських відносин. Про це йдеться у заяві російського президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Нові недружні кроки йде адміністрації США розцінюємо як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин. Це явно суперечить корінним інтересам як російського, так і американського народів. З урахуванням особливої відповідальності Росії і США за збереження глобальної безпеки — завдає шкоди і всьому комплексу міжнародних відносин”, — йдеться у заяві В.Путіна.
Він зазначив, що за міжнародною практикою у російської сторони є всі підстави для адекватної відповіді, однак Росія не планує опускатися до “кухонної” дипломатії.
“Залишаючи за собою право на відповідні заходи, ми не будемо опускатися до рівня „кухонної“, безвідповідальної дипломатії і подальші кроки з відновлення російсько-американських відносин будемо вибудовувати виходячи з політики, яку проводитиме адміністрація Президента Д.Трампа”, — сказано у заяві.
Нагадаємо, В.Путін заявив, що Росія не буде висилати американських дипломатів.
Як повідомляв УНН, США запровадили нові санкції проти Росії.