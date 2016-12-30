В.Путин назвал новые санкции США против России провокационными
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции США против России провокационными и направленными на подрыв российско-американских отношений. Об этом говорится в заявлении российского президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Новые недружественные шаги администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит вред и всему комплексу международных отношений", - говорится в заявлении В.Путина.
Он отметил, что по международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа, однако Россия не планирует опускаться до "кухонной" дипломатии.
"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа", - сказано в заявлении.
Напомним, В.Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов.
Как сообщал УНН, США ввели новые санкции против России.