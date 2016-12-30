В.Путін напередодні Нового року нагадав А.Меркель про затребуваність російсько-німецької взаємодії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін у привітанні з Різдвом і Новим роком канцлеру Німеччини Ангелі Меркель висловив сподівання на збереження і примноження позитивного потенціалу співробітництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
"Путін привітав з Різдвом і Новим роком федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина А.Меркель ... Президент Росії висловив надію на збереження і примноження спільними зусиллями накопиченого за десятиліття позитивного потенціалу двостороннього співробітництва в різних сферах в інтересах народів двох країн і всього європейського континенту", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що російський президент у своєму посланні наголосив, що "рік, що минає підтвердив затребуваність російсько-німецької взаємодії для вирішення актуальних регіональних і міжнародних проблем, а також для протистояння загрозам і викликам глобальної безпеки".
Нагадаємо, Президент Російської Федерації офіційно привітав з наступаючим Новим роком та Різдвом глав держав та урядів світу, однак не привітав Президента України Петра Порошенка.