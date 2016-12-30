В.Путин накануне Нового года напомнил А.Меркель о востребованности российско-немецкого взаимодействия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и Новым годом канцлеру Германии Ангеле Меркель выразил надежду на сохранение и приумножение позитивного потенциала сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Путин поздравил с Рождеством и Новым годом федерального канцлера Федеративной Республики Германия А.Меркель ... Президент России выразил надежду на сохранение и приумножение совместными усилиями накопленного за десятилетия положительного потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах в интересах народов двух стран и всего европейского континента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский президент в своем послании отметил, что "уходящий год подтвердил востребованность российско-немецкого взаимодействия для решения актуальных региональных и международных проблем, а также для противостояния угрозам и вызовам глобальной безопасности".
Напомним, Президент Российской Федерации официально поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав государств и правительств мира, однако не поздравил Президента Украины Петра Порошенко .