В.Путін надав українському соціологу російське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства українського соціолога Євгена Копатька. Про це пише РІА "Новости" із посиланням на документ, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.
"Прийняти до громадянства Російської Федерації Копатька Євгена, який народився 27 липня 1963 року в Україні", - йдеться в тексті документа.
Як зазначає видання, йдеться про українського соціолога, засновника дослідницької компанії Research and Branding Group Євгена Копатька.
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