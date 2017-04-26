В.Путін надав українському соціологу російське громадянство

"Прийняти до громадянства Російської Федерації Копатька Євгена, який народився 27 липня 1963 року в Україні", - йдеться в тексті документа.

Як зазначає видання, йдеться про українського соціолога, засновника дослідницької компанії Research and Branding Group Євгена Копатька.

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