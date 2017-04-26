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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Путин предоставил украинскому социологу российское гражданство

Киев • УНН

 • 26703 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство украинского социолога Евгения Копатько. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на документ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.

В.Путин предоставил украинскому социологу российское гражданство

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, который родился 27 июля 1963 в Украине", - говорится в тексте документа.

Как отмечает издание, речь идет об украинском социологе, основателе исследовательской компании Research and Branding Group Евгении Копатько.

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