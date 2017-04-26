В.Путин предоставил украинскому социологу российское гражданство

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, который родился 27 июля 1963 в Украине", - говорится в тексте документа.

Как отмечает издание, речь идет об украинском социологе, основателе исследовательской компании Research and Branding Group Евгении Копатько.

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