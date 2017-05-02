В.Путін і А.Меркель під час зустрічі в Сочі обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель зустрінуться сьогодні в Сочі, щоб обговорити ситуацію на Україні і реалізацію мінських домовленостей, питання боротьби з тероризмом, а також сирійську проблематику, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Візит Меркель в РФ служить підготовкою до саміту „Великої двадцятки“, який пройде в липні в Гамбурзі. Глави країн обміняються думками у зв’язку з майбутнім самітом”, — йдеться в повідомленні.
“Опитані експерти вважають, що головними при обговоренні стануть події на Україні і в Сирії, а також економіка, однак не вірять, що під час візиту Меркель до Росії відбудеться перезавантаження німецько-російських відносин”, — зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним має дотримуватися твердої позиції щодо України. Про це сказав віце-президент Європарламенту Александер Граф Ламбсдорфф.