В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей, вопросы борьбы с терроризмом, а также сирийскую проблематику, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Визит Меркель в РФ служит подготовкой к саммиту „Большой двадцатки“, который пройдет в июле в Гамбурге. Главы стран обменяются мнениями в связи с предстоящим саммитом”, — говорится в сообщении.
“Опрошенные эксперты считают, что главными при обсуждении станут события на Украине и в Сирии, а также экономика, однако не верят, что во время визита Меркель в Россию произойдет перезагрузка германо-российских отношений”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным должен придерживаться твердой позиции по Украине . Об этом сказал вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф.